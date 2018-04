Leonor Varela agradece a quienes oraron por su hijo y da a conocer su nuevo estado médico

Alguien se siente mejor!! 🙌🏽 no me alcanzan las palabras para agradecer a cada persona que compartió su corazón con mi hijo ayer: anoche dio un turno impactante para mejor! 💚yo se que cada oración sumo 💚 no podríamos haber imaginado tan buenos resultados de estas ultimas 12hrs 🙏🏼 Aun nos faltan respuestas y tendremos que volver viernes, pero por ahora nos vamos felices a casa ✨⭐️ #Graciastotales por su apoyo. Los desafíos se hacen mas fáciles acompañados ⭐️✨ Someone feels better!! 🙌🏽 i’m so grateful to each and everyone who share their heart with my son yesterday: he took am impressive turn for the better last night! 💚 I know each prayer helped💚 we couldn’t have hoped for better results in last 12 hrs 🙏🏼 we are still waiting for answers, and will have to come back Friday, but for now we are happy to be going home tonight ✨⭐️ so much #gratitude for your love and support. Challenges are easiest faced when not alone ⭐️✨

