Cristian Bofill se refiere al caso Abreu: "Me da asco ver a tantos que eran sus amigos sumándose a su linchamiento"

Las acusaciones contra Herval Abreu siguen dando qué hablar. Desde políticos al mundo del espectáculo, las siete denuncias en contra del magnate televisivo se han transformado en el tema de la semana.

Esta vez se trata del ex ejecutivo de Canal 13, Cristian Bofill, quien se refirió específicamente a las reacciones de los cercanos al director de "Machos" y "Soltera otra vez".

"No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirigí C13. Pienso que las denuncias contra él son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual vírgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo", escribió quien también fuera panelista de Tolerancia Cero y Director de La Tercera.