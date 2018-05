Ivette Vergara relató intento de abuso sexual: Le echaron cocaína en la bebida

Tras las fuertes denuncias contra el director de "Soltera otra vez", Herval Abreu, han sido muchas las personas, en su mayoría mujeres, que se han decidido a contar sus experiencias.

Una de ellas es Ivette Vergara, quien confesó en el "Mucho Gusto" que, cuando tenía 22 años y trabajaba como modelo, un fotógrafo la drogó para intentar abusar de ella. La panelista del matinal de Mega aseguró que "no había nada de sospechoso" cuando el hombre la citó para una sesión de fotos en el estudio que tenía en su casa. Sin embargo, cuando posaba para la cámara el fotógrafo le ofrece un vaso de bebida y todo cambia.

"De repente empiezo a ver todo como estrellitas, puntitos, puntitos, puntitos", recordó en el espacio conducido por Luis Jara, Karla Constant y José Miguel Viñuela, agregando que al sentirse mal llamó a una amiga que estaba cerca para que la fuese a ayudar.

"Me acuerdo que estaba parada y empiezo a ver todo negro con puntitos. Y ahí me tira en el sillón y me empieza él a sobajear los pies y después el tobillo. De ahí yo me incorporo de lo mareada que estaba, pero nunca perdí el conocimiento, yo creo de la adrenalina que tenía en ese minuto. Entre la adrenalina y el miedo, hizo que no me durmiera y que estuviera a la defensiva y al poco rato llega mi amiga a buscarme", señaló.

Su amiga llegó con su pareja, un médico, quien le dio una noticia que la dejó en shock: "te echaron coca en la bebida", dice que le comentaron. "Yo nunca lo denuncié, porque no se usaba en esa época. Pero de ahí dije ‘nunca más’. Tampoco me atreví a hablar", sentenció.