El duro momento que vive Xuxa

La recordada cantante brasileña Xuxa Meneghel está viviendo un duro momento. Así lo hizo público en suculenta de Instagram, en la que subió un emotivo mensaje. Resulta que la también animadora, hizo un llamado a sus seguidores para que recen por la recuperación de su madre Aldinha, de 81 años, quien sufre la enfermedad de Parkinson.

La situación de la madre de Xuxa, quien padece desde hace unos años una afección neurodegenerativa, fue dada a conocer por la misma brasileña en enero del año pasado. "Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros… Hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció… hace unos años que me pregunto ¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?", publicó en Instagram.

Esta vez el mensaje pidiendo una oración por su madre fue el siguiente: "Por favor… les pido quien tenga mucha fe, que recen por mi guerrera, mi Aldinha. Gracias y que Dios les dé el doble". La publicación lleva más de 350 mil "me gusta", por lo que Xuxa no tardó en agradecer el apoyo. "Gracias por sus oraciones … hoy mi Aldinha está un poco mejor (aunque hay personas que no creen en el poder de la oración) muchas gracias que Dios los proteja a todos".