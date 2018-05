"Eso te pasa por hue...": La tensa y divertida eliminación de Daniela Aránguiz y Pamela Díaz en "Vértigo"

La noche de este jueves se vivió un nuevo capítulo de "Vértigo", donde Oscar Álvarez, "Oscarito", se coronó como el ganador , pese a que Pamela Díaz era una de las favoritas del público.

Y es que "La Fiera" no pudo quedarse con el premio mayor, ya que en la primera eliminación, que correspondía a Daniela Aránguiz, la ex chica "Mekano" decidió llevársela consigo y así sacarla del espacio. "Porque me llevó la contra y no me encontró la razón como mujer, me llevo a la Pame", argumentó respecto a su decisión. Un momento que, entre bromas, tuvo sus palabras para el recuerdo.

Publimetro Chile Yerko Puchento estremece la madrugada del viernes con candente rutina donde hubo "sobre azul" Ataviado con un terno morado, el comediante inició su rutina saludando al liceo Politécnico de Tal Tal: "ellos están luchando por este país".

"De ella espero cualquier cosa. Todas las veces que he podido ganar no gano. No falta la 'hueona' que me saca", dijo Díaz, provocando risas en el estudio y la rápida respuesta de la esposa del "Mago" Valdivia. "Eso te pasa por 'hueona"", dijo.

En cuanto a audiencia, el estelar de Canal 13 promedió 15,5 puntos entre las 22:48 y las 01:37 con peak de 22. En ese mismo horario, TVN marcó 2,8, Mega obtuvo 15 y CHV llegó a las 8,9 unidades.

Publimetro Chile Ricardo Arjona y sus polémicas declaraciones respecto al acoso sexual: “Si mi hija no reacciona, se hace cómplice” El cantautor guatemalteco dio una particular visión respecto a las víctimas

Acá puedes ver el momento de la eliminación: