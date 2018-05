Herval Abreu pide perdón, acusa "linchamiento" y recalca: "Nunca abusé de nadie ni física ni sicológicamente"

El director de televisión Herval Abreu, desvinculado este año de Canal 13 y acusado de abusos sexuales por algunas de las actrices que han trabajado con él, presentó una declaración en la que expone su punto de vista del caso. En el documento revelado en el programa Primer Plano de Chilevisión, niega las acusaciones, y pide perdón por las acciones que puedan haber afectado otras personas.

"Soy tajante: nunca abusé de nadie ni física ni sicológicamente, y jamás he tenido una relación de carácter sexual o amoroso sin el consentimiento absoluto y explícito de la otra persona", indica Abreu en el documento.

"He pasado estos días en silencio, sometido a un verdadero linchamiento público viendo cómo se me enjuicia y condena por la forma en que me relacioné con algunas actrices que trabajaron conmigo", continúa.

Abreu se refirió a las versiones que se han dado a conocer durante esta semana, respecto a las reuniones en su casa y situaciones similares, que ahora califica como un error. "Ahora entiendo que los tiempos han cambiado y hoy se ve incorrecto”, indica, añadiendo que “durante estos días, al escuchar relatos y opiniones al respecto, me doy cuenta que algunas de esas personas han sufrido por mi causa. Hoy veo claramente que me equivoqué. Lo lamento profundamente y pido públicamente perdón".

La Fiscalía Oriente abrió una indagatoria, dando inicio a la investigación de las denuncias. En una primera instancia, se citará a declarar a las denunciantes del caso. El abogado Mario Vargas asumió la defensa de Abreu y manifestó la disposición del director a colaborar para esclarecer esta situación.