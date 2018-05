Productora y amiga de Herval Abreu lo defiende y asegura que "la culpa es compartida, no unilateral”

Anoche "Primer Plano", el estelar de farándula de nuestro país, emitió un nuevo capítulo, esta vez, enfocado en las denuncias contra Herval Abreu por acoso y abuso sexual, expuestas públicamente por la Revista Sábado de El Mercurio el fin de semana pasado.

En el estudio, entrevistaron a un ex alumno del ex realizador de Canal 13, quien reafirmó sus dichos anteriores, aquellos que daban cuenta del contenido sexual de las escenas recreadas en clases. Además, mediante un móvil en vivo hablaron con Cecilia Ramírez, productora que trabajó por 10 años con el director de "Soltera otra vez" y quien lo defendió, porque "aunque me lleguen piedrazos, confío absolutamente en él”.

En primera instancia, Ramírez desmintió las palabras de Carola Paz, una de las denunciantes de Abreu y que trabajó junto a él en “Rossabella” de Mega. "A ella no la contrató Herval, él hizo el primer periodo de la teleserie y Ricardo Miranda, gerente de producciones y yo, comenzamos a adelantar el elenco, ahí llegó Carola llamada por Ricardo. Se le dio el papel y ese personaje”.

Ahí fue interrumpida por Francisca García Huidobro, quien contrastó sus declaraciones, diciéndole que fue él quien la contrató, pero Ramírez volvió a desmentirla, señalando que “cuando Herval se enteró de que ella estaría en la teleserie le preguntó a Ricardo por qué, y si acaso ella sería capaz de tener un protagónico”.

Respecto al despido de la actriz Carola Paz, la productora y amiga de Abreu tiene una versión completamente distinta a la expuesta en Revista Sábado, ya que según ella “en algún minuto de la teleserie, con un apremio tremendo, ella no llegó a grabar". Ahí, dice que todos comenzaron a buscarla y una compañera les dijo que estaba en Buenos Aires. "Con el apremio, la jefatura decidió que había que sacarla, y había que cerrar su historia, por lo que se decidió en que ella grababa una escena en que dejaba una carta”, argumentó.

Sin embargo, sus palabras más polémicas y que sacaron chispas en redes sociales son aquellas que guardan relación a cuando comparó lo que hacía Abreu con la corrupción. “Hay dos cosas que se dan aquí; ‘yo te ofrezco y tú lo tomas o no’, y como estamos hablando de personas adultas, uno es libre de elegir lo que quiera”, dijo, para rematar con su comparación: "si alguien ofrecía plata, había alguien que la aceptaba, la culpa se transforma en compartida, no unilateral”.

Las redes sociales se manifestaron molestos con las palabras de Ramírez. Acá algunos de los comentarios:

Cecilia Ramírez le está prestando todo el ropero a Herval Abreu. 🤦🏻‍♀️ #PrimerPlano. — Pamela Rivera (@pameriverav) May 5, 2018

#PrimerPlano sra cecilia ramirez no ponga las manos al fuego por nadie. — patana (@ana_patton) May 5, 2018

Ya saben chicas , cuando cumplan 18 años ya saben lo que quieren y buscan … Cecilia Ramírez normalizando el abuso #PrimerPlano — Viejo para TW ..👴🏼 (@AlexisLienqueo) May 5, 2018

#PrimerPlano

Que pena que existan mujeres machistas, parece un chiste de mal gusto..

Sólo le faltó decir a Cecilia Ramírez " ellas se lo buscaron"

🙆‍♂️🙆‍♂️🙆‍♂️ — Diego Troncoso (@_diegoeduardo7) May 5, 2018

Cecilia Ramírez dando a entender que si quieres tener trabajo y ser famosa tienes que aguantar este tipo de cosas, te pasaste. #primerplano — Pao (@Paoficial_) May 5, 2018

#PrimerPlano señora Cecilia Ramírez tenga más empatía con su género, no creo que las 7 estén mintiendo está defendiendo lo indefendible — nicole fuentes (@nicolestefan4) May 5, 2018

Que la Sra Cecilia Ramírez no haya visto nada, no implica que no haya pasado nada. Es por este tipo de declaraciones que estamos donde estamos. 🤬#PrimerPlano — pajaritasu (@pajaritasu1) May 5, 2018

Cecilia Ramirez debe ser de las q opina "por algo le pasa", "quien la manda a vertirse asi", " pa q tomó tanto" sra machista la cagó #PrimerPlano — danni (@molina_danni) May 5, 2018

Vieja de mierda Cecilia Ramirez, está diciendo “ellas iban porque querían fama”, justifica a Herval diciendo que ellas se lo buscaron. Que asco ese tipo de mujeres que justifica así los abusos #PrimerPlano . — Maka 🐼 (@Makarenita) May 5, 2018

#PrimerPlano el abuso es como ofrecer plata!! Cecilia Ramírez deje de hablar estupideces y vaya a acostarse, que tratando de justificar lo injustificable la caga más — Cinthya (@Cinthya_Carduii) May 5, 2018

Esa señora Cecilia Ramírez está terminando de hundir a Herval Abreu. Más encima se pone a hablar dando a entender que si quieres obtener un trabajo y ser "famosa" tienes que aguantar de todo. #PrimerPlano — Fernando (@Frdoca) May 5, 2018

#PrimerPlano Cecilia Ramírez productora…. justificando y normalizando el abuso?? — Maurenvale (@ValeMaureen) May 5, 2018

Cecilia Ramírez, productora de televisión me parece insólito que una mujer defienda a Herval Abreu después de todos los antecedentes que existen si tiene duda mejor esperar en silencio…

#PrimerPlano 👩👀👂 — Daniela (@Daniela_Maca) May 5, 2018