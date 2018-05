Alejandro Sanz pidió disculpas públicas a su hijo fuera del matrimonio

Un sentido mensaje dedicó Alejandro Sanz a su hijo Alexander a través de sus redes sociales por haberle fallado. Resulta que el cantante español se había comprometido con el joven, quien nació en 2003 fruto de una relación fuera del matrimonio que tenía con mexicana Jaydy Michel (hoy esposa del ex futbolista Rafael Márquez), a ira ver su concierto.

Alexander toca trombón en una banda de jazz y por ello, Sanz había asumido el compromiso de estar presente en su concierto… Pero lo olvido. Por ello, el español publicó una foto de su hijo relatando que "l otro día le prometí ir a ver su concierto de Jazz (toca el trombón con un corazón gigante) pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto. Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo".

Sanz aseguró que "no hay anda que quiera más que tú" y que su hijo es "un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible". Por estas razones, según la voz de "Amiga mía", "no te mereces que yo me olvide de tu concierto". "Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces 🙄 Te amo con locura", remató.

Su publicación tiene más de 135 mil "me gusta" en Instagram y varios mensajes de apoyo de sus seguidores.