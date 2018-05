Kudai renueva su identidad y apuesta a futuro

No es nuevo que un grupo separado se reúna en torno a algún evento atractivo o para conmemorar alguna fecha en particular. Un ejercicio que se sustenta en la nostalgia y que genera entusiasmo al recrear una postal lejana de algún momento de la vida. Eso es justo lo que no quiere Kudai. El cuarteto nacional formado en 1999, a cargo de Bárbara Sepúlveda, Nicole Natalino, Tomás Manzi y Pablo Holman, decidió regresar al ruedo musical el año 2016 para realizar un solo concierto, luego de que Holman tomara el teléfono y se contactara con sus ex compañeros. Pero todo fue escalando y la semana pasada presentaron “Piensa”, su nuevo single, canción que será parte de su nuevo disco que publicaran en el segundo semestre.

Publimetro Chile "Blasfema": Las duras críticas a Rihanna por su vestido papal en la gala MET 2018 La cantante deslumbró en la alfombra roja.

“‘Piensa’ es un experimento, un atrevimiento en estilos nuevos”, dice Manzi en conversación con Publimetro. “Igual van a escuchar a Kudai antiguo. Hay temas guitarreados, acústicos… El sonido que ahora vamos a escuchar es más fresco. Les vea gustar mucho”, adelanta Natalino. “Ese va a ser desafío de lo lindo de subirse al escenario y pasar por todos los discos. El primero no es tan parecido al segundo y el tercero, y el cuarto se aleja a lo que estábamos haciendo. Tomas y Pablo están tratando de armar el show para que se pueda ligar de mejor forma”, explica Sepúlveda y agrega que para construir una nueva identidad “No sé si sea necesario desmarcarse. Hay público para todo”. “Tenemos la misión de mezclar. Nuestro director nos está ayudando con esto para no ser kitsch. Finalmente, cuando nos vean en vivo, será un show muy innovador”, afirma Holman.

El grupo también es optimista a la hora de comparar la audiencia que tenían a principio de la década del 2000 con la que ahora verá su regreso, audiencias más atomizadas y con menos prejuicios. “En la época de ‘Sin despertar’ teníamos 14 años. Era una época difícil. La verdad es que ahora nos hemos empoderado con eso, porque la gente está mucho más abierta. Además estamos cerca de cumplir 30 años y sentimos cosas distintas y nos enfrentamos al a música de manera diferente y eso se ve reflejado en el disco”, expone Natalino.

Publimetro Chile Renovación en el éxito: El exitoso súper lunes de Mega La señal privada estrenó dos nuevas apuestas: un nuevo "Más vale tarde" y la serie nacional "Martín, el hombre y la leyenda"

Para ello, lo importante es mantener una identidad y Kudai, que en este regreso tiene el respaldo de de la multinacional Sony Music y de T4F Bizarro, lo tiene claro. “Yo creo que parte del sello como banda es la conexión con nuestros fans. Nos interesaba mucho escuchar los problemas de la gente. porque nosotros pasamos por lo mismo. De ahí parte todo. Esas generaciones han mutado hoy y siguen con nosotros”, cuenta Holman y agrega que la idea es “ayudarlos a tener una voz y un espacio”. “Finalmente, nuestra música es para expresar lo que los demás sienten. Que al final todos somos uno mismo. Eso es lo lindo de la música, que puede ser interpretada por distintas maneras. Todos necesitamos ese lugar”, dice.

Para este regreso, el cuarteto unió fuerzas en el estudio de grabación con el reconocido productor Cachorro López y juntos han dado forma a su nuevo trabajo musical, que será publicado en el segundo semestre.