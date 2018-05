Rodrigo Cuevas: El hombre tras la elogiada serie sobre Martín Vargas

El lunes se estrenó “Martín, el hombre y la leyenda”, miniserie de cuatro capítulos escrita por Rodrigo Cuevas (“Los 80” y “Srs. Papis“) y protagonizada por Gastón Salgado, sobre la vida del ídolo del boxeo Martín Vargas. La producción de Mega marcó en su estreno 16,8 puntos de rating, según datos de Kantar Ibope, y se ubicó como lo cuarto más visto del lunes, confirmando la buena crítica que había recibido. “Siempre es bienvenido que tu trabajo sea valorado. Hay que seguir mirando qué historias interesantes se pueden contar. De qué manera llegar a la audiencia, que siempre es un desafío. A mí me gusta mucho trabajar de cara a la audiencia”, responde Cuevas, sobre los elogios que ha recibido como guionista.

¿Me puedes definir esto de trabajar de cara a la audiencia?

– Siento que, a veces, hay dos posiciones bien contrarias y polarizadas. Por una parte, los que dicen que hacen lo que la gente quiere ver, y que muchas veces eso termina por ser un excusa para la mediocridad, no innovar y repetir las mismas fórmulas. Por otro lado hay gente que dice, ‘no me gusta la televisión, no la veo’. Creo que hay que tener una posición más equilibrada. No podemos perder de vista que hay una audiencia que nos está mirando al otro lado. Tenemos que buscar temas y hacer un tratamiento de ellos que resulte interesante para ese público.

¿Ése sería un hilo conductor dentro de tu obra?

– De alguna manera, sí. No concibo que sea distinto. Cuando trabajamos en un medio como Chile, no nos podemos dar el lujo de segmentar nuestros productos tanto.

¿Te complica que se considere el piso que da “Perdona nuestros pecados” al evaluar los resultados de la miniserie?

– No, para nada. Evidentemente, en los resultados que tú sacas en televisión influye el canal que te emite. Probablemente, si se emitiera en un canal que tuviera los números más fríos, no tendría los mismos resultados. Más allá de eso, la serie tiene méritos propios de sobra. Sacar los resultados que sacamos a esa hora es muy, muy difícil. Siento que es muy meritorio lo que se logró.

Esto ayuda a romper el estigma de que las series nacionales no funcionan

– Yo creo que es una buena señal, para la pequeña industria de las series, que tengamos al aire una con buenos resultados y crítica. Sin duda que es bueno para todos.

Gonzalo Maza (“Bala loca”, “Gloria” y “Una mujer fantástica”) tiene tu edad, ¿sientes que se puede hablar de una generación de guionistas que están robusteciendo la industria nacional?

– Ojalá que sí. Pasa que en Chile, por mucho tiempo, no hubo formación. De hecho, mi generación tampoco tuvo una formación académica muy buena. Somos más autodidactas. Hay que esperar que ahora que hay más formación y es más fácil mirar lo que se está haciendo afuera, se traduzca en que empiece a mejorar el gremio y cada vez tengamos más y mejores guionistas.