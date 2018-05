Viuda de Roberto Bruces cree que es "chocante" programa que mostrará los últimos momentos de Felipe Camiroaga y su marido

"Efecto Mariposa", programa documental periodístico, se estrenará este lunes 14 de mayo por las pantallas de Mega, retratando en su primera emisión el trágico accidente del CASA 212, donde fallecieron 21 personas, entre ellas Felipe Camiroaga, Felipe Cubillos y Roberto Bruce. La viuda de este último, Andrea Sanhueza, ha declarado en las últimas horas su descontento con la producción del programa, ya que no tuvieron ningún acercamiento hacia ella.

Así lo dijo en un contacto en vivo con el matinal "Hola Chile" de La Red, donde expresó que, "no es que me parezca mal que hagan programas como este, porque de cierta forma ayudan a la investigación …pero cuando supe que iba a ver una recreación, fue chocante un poco, me cuesta verlo representado en la tele", dijo.

Publimetro Chile Caso Abreu: las medidas de los canales para evitar situaciones de acoso y abuso Las distintas casas televisivas ya han reaccionado para evitar situaciones como las denunciadas contra el reconocido director de teleseries

Y es que el espacio de Mega mostrará los momentos previos al accidente en los pasos de cada uno de sus protagonistas, retratando cómo podría haberse evitado la tragedia aérea y las pocas ganas de viajar que tendrían tanto Camiroaga como Bruces. Por eso, el hecho de ver a su marido personificado, le parece incómodo a Andrea Sanhueza, pese a que ya está acostumbrada a que cada cierto tiempo se hable del tema.

"Nunca nade nos llamó ni nos dijo nada. No quiero hacer un revuelo de este tema, no me tenían por qué preguntar quizás, pero es una deferencia, un detalle. Yo creo que no le cuesta a nadie hacer eso", dijo al matinal de La Red, agregando que "hay una cosa que se llama sentido común y delicadeza, ya que eran gente querida, conocida, y tenían familia".

Aún no hay certeza de que Bruces sea personificado en la serie, ya que también se desconoce al actor que lo interpretaría. Al contrario, desde hace meses se sabe que Julio Jung Duvauchelle hará el rol del fallecido animador de la estación pública.