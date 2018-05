Ariana Grande y Mac Miller: el quiebre que remece la industria musical

Ariana Grande y Mac Miller era una de las parejas más queridas por el público en la industria de la música, por ello, cuando el sitio TMZ confirmó que ambos cantantes, quienes salían desde 2016, habían terminado su relación, la reacciones no se hicieron esperar. Pese a que los dos cantante aseguraron que siguen siendo “muy buenos amigos y lo seguirán siendo”, el golpe fue duro para sus fanáticos.

Grande y Miller se conociera en 2013 cuando colaboraron en la canción de la artista "The Way" de su disco "Yours Truly". Luego, la voz de "No Tears Left to Cry" le devolvería la mano al rapero en el tema "My Favorite Part". En 2016, Miller apareció también en el remix de "Into You".

very proud of this girl right here ❤️ Welcome back. We missed you. One of a kind. https://t.co/aUJC9UL9fb — Mac (@MacMiller) April 20, 2018

La separación se debería netamente a razones laborales ya que ambos no lograron compatibilizar sus copadas agendas. La última aparición pública de ambos fue durante una fiesta brindada por Madonna, luego de los premios Oscar. Pese a que no está muy claro cuando tomaron la decisión, Miller le escribió por Twitter un mensaje de apoyo cuando Ariana Grande lanzó su exitoso single "No Tears Lefts to Go", que será parte de su álbum "Sweetener".