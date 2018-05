Canal 13 despide a director de sección de "Bienvenidos" acusado por Aynara Eder de llevarla engañada a un motel

Aynara Eder realizó hace una denuncia con nombre y apellido contra el director de la sección "Directo al corazón" de "Bienvenidos",Carlo Pontiggia, quien, según ella, la llevó engañada a un motel, de donde pudo arrancar. “Entra y, sin vergüenza, se estaciona. ‘Le digo ‘¿qué hacemos acá?’. Me dice ‘no poh, vamos a conversar…’ Y a mí justo me llama mi mamá por teléfono. Aprovecho la instancia y contesto. Él se baja como a anotarse, con la puerta abierta del auto, fue a registrarse", es parte del relato de Eder recogido por Glamorama.

Tras estas declaraciones de la modelo en el programa "The Lao" de Canal Vive, Canal 13 activó los protocolos internos que se han habilitado para este tipo de denuncias y se reunieron con Carlo Pontiggia. Así, la estación del Grupo Luksic confirmó a Publimetro que ayer miércoles el realizador fue desvinculado.

Sin embargo, aún quedaba una duda. ¿Quién había sido la persona que había frenado la emisión de la entrevista a Aynara Eder? Según Glamorama, el martes el director de "Directo al Corazón" llamó a Juan Pablo Ibáñez, conductor de "The Lao". "Me mandó un mensaje diciendo que a él no lo habíamos llamado, que no teníamos la versión de él, y lo encontré súper cierto, súper sensato de su parte. No tenemos la versión de él. Por lo tanto, no debiésemos emitir un programa en el cual no tenemos la versión de ambas partes. Pero en ningún caso con tono amenazante, para nada”, dijo el animador del Canal Vive