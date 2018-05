Canal 13 hace fuerte apuesta por la “boda real” de Harry

El matrimonio del hijo menor de la fallecida princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos será el acontecimiento del año en Inglaterra, donde se espera que miles de personas salgan a las calles para ver el paso de los novios, tal como ocurre en cada boda real.

Junto a ellos, también estarán más de una veintena de equipos periodísticos que cubrirán todas las alternativas. Y la prensa chilena no será la excepción.

Ocurre que aun cuando el tema pudiera parecer lejano para muchos chilenos, hay un segmento de la población que demuestra interés por seguir la vida de la realeza mundial. De ahí la cobertura que se les da en los medios nacionales. Y de ahí también la fuerte apuesta que está haciendo Canal 13 por tener en sus pantallas una programación especial alusiva al enlace del príncipe Harry y Meghan Markle.

La señal de Luksic habría invertido una importante suma de dinero para poder transmitir en vivo y en directo la ceremonia que se llevará a cabo en la capilla St. George, ubicada en el castillo de Windsor. Sólo para adquirir los derechos de transmisión de la BBC Worldwide habrían desembolsado entre 7 mil y 10 mil dólares, según averiguó Publimetro respecto a cuáles son los valores de dichos derechos.

Además, como habrá una cobertura en terreno a cargo de Mónica Pérez (quien es corresponsal de la estación), habrían pagado cerca de 2500 dólares en el arriendo del servicio de “uplink” que permite enviar imágenes vía satélite. A estas cifras hay que sumar el costo de 500 dólares la hora por el uso del satélite mismo.

Desde Canal 13 no quisieron confirmar a cuánto ascendió la inversión de esta cobertura especial. No obstante, la sub directora de programación, María de los Ángeles Ortiz, explicó las razones por las que están apostando por el matrimonio de Harry y Meghan, no sólo en términos de proyectar la ceremonia, sino que, también, con una programación especial que debuta este viernes bajo el nombre de “Amor real”.

“Nos parece un contenido interesante porque reúne una gran historia de amor, como la de Harry y Meghan, con los signos que marcan nuestros tiempos, con ellos como una pareja real que desafía los protocolos y las tradiciones por amor”, indicó Ortíz, destacando que “las posibilidades programáticas de un tema como este son múltiples y así se demuestra con los contenidos que ofreceremos: un telefilme con grandes actrices como Marisa Paredes, dos documentales inéditos, y una cobertura en extenso y en terreno de nuestra área de prensa”.

El telefilme al que hace alusión Ortiz abrirá el especial “Amor real” este 11 de mayo. Se trata de “Felipe & Letizia”, una cinta realizada por la cadena Telecinco que protagonizan Amaia Salamanca (Letizia), Fernando Gil (Felipe) y la ya mencionada Paredes, en el papel de la reina Sofía.

El viernes 18, a las 22:30 horas, el “13” emitirá el documental inédito de la BBC Studios “Harry & Meghan: Un amor moderno”. La pieza audiovisual cuenta con un archivo de imágenes de la pareja y entrevistas exclusivas a su círculo cercano, quienes revelan las luchas que superaron ambos a lo largo de su vida y cómo el destino se encargo de juntarlos.

Tras este documental será el turno de “Invitación a una boda real”, una producción de Oxford Films que muestra los preparativos para el matrimonio, desde el contrato de confidencialidad que debieron firmar los diseñadores del vestido de la novia hasta las medidas de seguridad que se aplicarán para evitar la distancia excesiva del público.

Ya pasada la medianoche, “Diana: nuestra madre” regresa a las pantallas de C13 (fue estrenado en 2017) para revivir el documental con entrevistas a William y Harry sobre la fallecida princesa de Gales.

A las 6:30 horas del sábado 19 de mayo, Constanza Santa María dará la bienvenida desde Chile (mientras que Pérez lo hará desde Londres) a la transmisión del enlace, el que será comentado por un panel de historiadores y expertos en realeza y moda, aún por confirmar.