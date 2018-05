Deadpool lo vuelve a hacer: El antihéroe de Marvel se disculpa con David Beckham y se burla de los "Avengers"

La campaña de promoción de "Deadpool 2", la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, sigue con atípica clave humorística que permite el personaje. Resulta que como el antihéroe de Marvel es capaz de romper la cuarta pared, el personaje ha aparecido como un persona más en mundo real, fuera del universo cinematográfico que encabeza. Es así como lo hemos podido ver interactuando con a Céline Dion en el video de single del soundtrack de si cinta, compartiendo con Hugh Jackman en su habitación de hotel, o molestar a su co estrella Josh Brolin, quien interpretó a Cable y Thanos, en el cine.

Esta vez, Deadpool/Wade Wilson/Ryan Reynolds (es difícil separarlos a esta altura) publicó una foto que se ríe directamente de la exitosa película "Avengers: Infinity war". Tal como lo hicieron los directores Anthony Russo y Joe Russo cuando subieron a Instagram una foto en la que se veía un carta en la que Thanks "demandaba" el silencio de los espectadores para no "spoilear" la trama de la película, Reynolds parodió dicha promoción para su beneficio.

La carta, que tiene rayado el logo de 20th Century Fox, el que es reemplazado por un "por determinar", está dedicada a los mejores fanáticos de todo el universo, dice: “Nos hemos embarcado en el Tour Mundial de Deadpool 2: Esto es culpa suya. Casi todos los que están involucrados en esta cinta han dado su máximo esfuerzo en los últimos dos años, manteniendo el máximo nivel de súper secretos. Por ejemplo, cómo David Blaine atrapa balas con su boca y la mezcla secreta de 11 hierbas y especias en el delicioso bigote del Coronel Sanders". Reynolds escribió que "solo un puñado de personas conocen la verdadera trama de la película" y que "una de esas personas no es Ryan Reynolds". "Les pedimos que cuando vean Deadpool 2 no digan ninguna puta palabra sobre la mierda divertida de la película, porque sería súper terrible spoilear que Deadpool muere en esta película. Es broma. No es broma. ¿Es broma?”.

Pero el actor no se quedó ahí y volvió a traspasar al cuarta pared para llegar hasta el hogar de David Beckham para pedirle disculpa por el chiste que lo menciona en la primera película. En ella Deadpool dice: “Las apariencias lo son todo ¿Alguna vez escuchaste hablar a David Beckham? Es como si hubiese tenido sexo en una lata de helio”.

Little known fact: Canadians are born with a black belt in apology. #deadpool2 pic.twitter.com/CLxPq34PXO — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) May 10, 2018

Por ello, el mercenario le manda mensajes y llega hasta la residencia del famoso jugador de fútbol para intentar disculparse. Primero intenta con galletas y leche, luego con globos… Incluso pide disculpas acompañado por mariachis. Pese a que la reconciliación se da con un par de tickets para un partido, la broma se dio vuelta cuando Beckham se hace el loco con el mencionado chiste y le pregunta por qué le viene a pedir disculpas. Tras la respuesta de Deadpool, el futbolista le responde que pensó que era por todas las películas malas que protagonizo Reynolds.