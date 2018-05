"Mi pregunta fue un piropo. Fue tonto grave": Gonzalo Feito se refiere a la polémica y asegura que se disculpó con Javier Bardem

Gonzalo Feito se ha convertido en la polémica del día por su desatinada pregunta a Javier Bardem en plena conferencia de prensa del Festival de Cannes. La molestia del actor fue evidente, su repuesta aplaudida y la prensa internacional hizo eco de la situación graficando lo machista de la consulta.

El periodista habló con LUN y comentó que "habíamos planificado esa pregunta y varias más. Pero de repente la conferencia de prensa se relajó y justo antes de mi turno le preguntaron a ellos (Bardem y Cruz) si ganaban lo mismo. Hubo risas, relajo, así que dije 'voy con mi pregunta', pero con la duda de que acá la gente anda más tensa con Harvey Weinstein y la cantidad de acusaciones, que por eso pensé que Bardem se lo podía tomar mal. Y se lo tomó mal".

Tras el impasse, Feito se sintió mal y fue a pedirle disculpas. "Le pedí disculpas a Bardem y él me respondió 'ya dale, todo bien'. Pero estaba medio enojado. Creo que él no me entendió, no sé. Esto también aplica como pregunta para una mujer. No hay un rollo de discriminación. No sé que pasó, mi pregunta fue un piropo. Fue tonto grave", aseveró al citado medio.

Tras el paso de las horas y lo comentada que ha sido su pregunta, el notero aprovechó sus redes sociales para descargarse. "No soy para nada machista, soy un feminista declarado. La pregunta fue un un piropo para el actor Obviamente no lo entendió así. Estoy a favor de todos las reivindicaciones de los derechos de las mujer y así lo he expresado en mi circulo cercano y externamente!", dijo.