Chiqui Aguayo confirma que está embarazada y espera a su primer hijo

La humorista Chiqui Aguayo sorprendió a más de uno durante el matinal "Muy Buenos Días" de TVN, en donde reveló que está embarazada y espera a su primer hijo.

La noticia la dio en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre que se realizaron en el matinal, en donde le confesó a sus compañeros que estaba guardando el secreto.

"Este Día de la Madre es súper especial para mí", comenzó la humorista. "Hace un tiempo lo supe, pero no les había contado que… Voy a ser mamá", dijo, sorprendiendo a sus compañeros, quienes la felicitaron inmediatamente.

Según explicó, no quiso dar la noticia antes, porque el bebé era muy pequeño. "Dije ‘voy a esperar que la cosa se quede ahí’. Me daba susto decir… No sabía si iba a prosperar, he escuchado tantas historias de que no llegan a su término", confesó.

Sin embargo, añadió que junto a su esposo y ex chico reality, Karim Sufan, se encuentran muy felices con la sorpresiva llegada del bebé.

"Estoy súper contenta y súper feliz. Tenía muchas ganas de contarlo (…) esto llegó súper de improviso, pero siento que el amor que tenemos con Karim es súper grande", dijo.

En medio de la celebración, se dio el espacio para contar la anécdota del momento en que se enteró que sería madre. "Me cagué de susto, miré el test y Karim me miró y los dos nos abrazamos y dijimos ‘ahora qué hacemos’", confesó Aguayo, quien ya tiene 12 semanas de embarazo.

Te recomendamos: