Miembro del equipo de "En su propia trampa" es desvinculado de Canal 13 por acoso sexual

Continúan las denuncias de acoso sexual en contra de funcionarios de Canal 13. A semanas del reportaje en contra el director de "Soltera otra vez 3", Herval Abreu, publicado por la revista Sábado de El Mercurio, esta semana se sumaron dos casos más contra miembros del equipo televisivo.

En esta ocasión se trataría del editor periodístico de los exitosos programas "En su propia trampa" y "Contra viento y marea". Según informó el diario La Tercera, César Pérez fue acusado "a través de los conductos formales de Canal 13 de acoso sexual".

El medio habría confirmado la situación con la señal privada que informó además que este fue desvinculado de la empresa. En la misma noticia publicada por el diario Canal 13 señalaría que “El canal está trabajando en que sus procedimientos y protocolos de denuncia no solo sean visibles, sino que sean utilizados. Cuando esto ocurre, es vital que las personas que denuncian se sientan acogidas y cuidadas por el canal. En esa línea, por el respeto que merecen las partes involucradas, especialmente las víctimas, no corresponde que el canal ventile el detalle de los casos. Cada circunstancia es distinta. Pueden ir desde denuncias por malas prácticas, por abuso de la posición que se ocupa en la organización, por acoso laboral, acoso sexual u otros. Como canal tenemos el compromiso de cuidar los procesos de denuncia, a las personas involucradas sean estas víctimas o testigos. Respecto de César Pérez, de mutuo acuerdo se terminó el vínculo laboral y no daremos detalles del por qué de su salida”.

Este caso se suma a la denuncia establecida por la modelo Aynara Eder quien acusó al director de la sección "Directo al corazón" de "Bienvenidos", Carlo Pontiggia de llevarla "engañada a un motel.