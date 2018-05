No la pasarán a llevar: Daniela Chávez solicita ayuda en el Congreso contra insultos de Yerko Puchento

La modelo chilena de Playboy Daniella Chávez acudió este viernes a la sede del Congreso Nacional en Santiago para denunciar y pedir apoyo legal, luego de que el humorista Daniel Alcaíno, conocido como “Yerko Puchento”, hiciera una rutina que consideró ofensiva en la última edición del programa “Vértigo” de Canal 13, emitida ayer.

“Hoy en el ex congreso Nacional, viendo las acciones legales a seguir contra Daniel Alcaíno #Yerko. “Espero que todo resulte y está lucha sirva para que no se vuelva a insultar, humillar, denigrar a una mujer en televisión ni en ninguna parte”, escribió la modelo de Playboy en su cuenta de Twitter tras reunirse con el primer vicepresidente de la Cámara Baja, Jaime Mulet.

Según explicó la modelo, las eventuales acciones judiciales podrían hacerse extensivas a la señal televisiva.

De acuerdo con Chávez, durante su rutina el humorista habría hecho diversas alusiones destinadas a calificarla de “prostituta”.

“No es primera vez que estaba en vértigo, sé a lo que venía, pero de ahí a tener que aguantar faltas de respetos como la de #Yerko no lo acepto, me dijo Daniella Carlina Chávez Carrillo, no me llamo así, me trato de prostituta, todos conocen la tía Carlina y a lo que se refería”, denunció la modelo en la red social.