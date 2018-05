"Los Simpson" celebran el cumpleaños de Homero en la previa del estreno de su nueva temporada

"Los Simpson" están de fiesta y por partida doble. Es que una ellas familia más longevas de la televisión está celebrando el cumpleaños de Homero, quien este 12 de mayo cumple un año más. Esto, según la fecha que se puede ver durante el episodio "Duffless", de la cuarta temporada en el que se ve la fecha de su nacimiento en su licencia de conducir. Según la fecha Homero debería cumplir 62 años.

Es por ello, que Fox realizará una programación especial para celebrar al famosos personaje, la que contará de ocho capítulos clásicos dedicados a Homero, los que comenzarán a las 18:00 horas. "Homer the Heretic", "The Itchy & Scratchy & Poochie Show", "Homer'e Barbershop Quartet", "King Size Homer", "Homer the Great", "Deep Space Homer", "Mr. Plow" y el mencionado "Duffless", son los capítulos elegidos para festejar a la cabeza de la familia Simpson.

Además, esta celebración será una previa para el debut de la nueva temporada de "Los Simpson" este domingo 13 de mayo a las 20:00 horas. Este será el ciclo número 29 de esta serie que ha dejado una huella indeleble en la cultura pop.

La nueva temporada comienza en un mundo medieval mágico. Allí, la madre de Marge se convierte en una “Caminante del Hielo” y la única forma en que Homero puede alcanzar la cura, es forzando a Lisa a usar magia ilegal. Cuando el Rey descubre esto, secuestra a Lisa, y Homero debe liderar un levantamiento feudal para salvarla.

Esta temporada 29 contará con grandes invitados, entre los que se cuentan los reconocidos actores Ben Daniels (“El Exorcista, La Serie”) y Daniel Radcliffe (“Harry Potter”), el músico Ed Sheeran y la ex estrella de la NBA, Shaquille O'Neal.