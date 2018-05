Daddy Yankee sufre hackeo de "Dura" y elogios de vocalista de Franz Ferdinand

Si hace un tiempo fue el turno de Luis Fonsi y el video de su exitoso tema "Despacio", el que fue sacado de la red, está vez le tocó a Daddy Yankee vivir la misma suerte.

Durante la mañana de este domingo, los seguidores del cantante que buscaron el video, el que ya cuenta con cerca de 800 millones de reproducciones en Youtube, se encontraron con que ya no estaba en la plataforma. Por esta razón, comenzaron a escribirle directamente a Daddy Yankee para que supiera sobre esta situación.

Gracias a twitter me entero que me hackearon el video de “DURA” — Daddy Yankee (@daddy_yankee) May 13, 2018

Fue así como la voz de "Gasolina", utilizó su cuenta de Twitter para agradecer la información. "“Gracias a twitter me entero que me hackearon el video de DURA” escribió. En paralelo, le dedicó el tema a su mamá a través de Instagram. "Madre, tengo que admitir que eres “LA DURA DE LAS DURAS” #felizdiadelasmadres #happymothersday 🌹", publicó.

Pero Daddy Yankee también hizo noticia en al red por un particular elogio. El vocalista de la banda Franz Ferdinand, Alex Kapranos, compartió en su cuenta de Twitter la canción "Shaky Shaky" de Daddy Yankee con el siguiente mensaje: "¿Alguien ha escuchado esto? Es muy bueno".

Has anyone heard this yet? So good. Daddy Yankee | "Shaky Shaky" https://t.co/bOp3sonLzk — alex kapranos (@alkapranos) May 12, 2018

Tras la publicación, su comentario se llenó de memes que cuestionaban el gusto de Kapranos.

Por ello, y como respuesta a estas críticas por su gusto musical, Kapranos les jugó una buena broma a sus seguidores publicando el siguiente tweet. "Oh Dios. Esto es vergonzoso. Publiqué el link a una canción equivocada. Me refería a esta", escribió, pero el vínculo no era otra cosa que la misma canción en su versión remix.