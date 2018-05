Daniela Chávez en Mentiras Verdaderas: "estoy analizando ofertas de los Estados Unidos y México"

La conocida modelo Daniela Chávez reiteró estar "muy dolida" tras su participación en el programa "Vértigo", la semana pasada y este lunes en la edición de "Mentiras Verdaderas" de La Red confesó que analiza ofertas en Estados Unidos y México, para huir del machismo y la envidia que hay que algunos sectores de Chile.

En conversación con Eduardo Fuentes Silva, la top model que vendió miles de ejemplares de la revista Playboy aseguró que "no esperaba ese ataque. Era la segunda oportunidad que asistía a ese programa y me habían matado bien".

En la emisión de este lunes, Chávez compartió de manera distendida su evolución como figura mediática, en especial por sus ardientes fotos en sus redes sociales. "En México, soy una figura porque los aficionados al fútbol me colocan y estimulan en sus redes sociales".

"Estoy evaluando las acciones que tomaré, me tomaré mi tiempo. La gente que me conoce sabe que me tomaré mi tiempo. Yerko Puchento es un seco en sus rutinas, pero no volveré a ese programa si él está", concluyó diciendo Chávez.