El lado C de la Comic Con: Las quejas de los asistentes por problemas de organización

Una silla vacía y un nombre ausente. Así se ve la foto publicada por Vanessa Glem de Rodríguez, conocida también como Escapist Howl, una ilustradora independiente que durante una caminata por los cerros el mismo sábado se enteró que tenía un pequeño espacio en la última edición de la Comic Con.

"Desde el sábado de la semana pasada ya tengo planeado lo que voy a hacer hoy: Un paseo en la montaña con mis nenes, un picnic, unas foticos, todo fino. Estoy a punto de salir cuando un amigo me manda la siguiente foto de un stand vacío con mi nombre. ‘Esperándote’, me dice. Me acabo de enterar que hay un stand en la puta COMIC CON a mi nombre…”.

Indignada, Howl (que llegó a Chile desde Venezuela hace pocos meses), se desquitó a través de su perfil de Facebook disculpándose con sus casi cinco mil seguidores por su ausencia en el prestigioso evento realizado a lo largo del fin de semana en Espacio Riesco.

"Postulé el 27 de Febrero para el stand de artista emergente (es gratis, no se va a vender, sino a promocionarse) y me llegó el siguiente correo diciéndome que en abril me avisarían si quedaba o no. Como no me llegó nada simplemente asumí que no quedé. Normal. Hace 3 días me llegó este otro correo de 'reglas para expositores’ diciendo que los stands se montaban el jueves. O sea literalmente con un día de anticipación, y aún así no decía POR NINGÚN LADO que había quedado. Imaginé que simplemente sería un error porque era imposible que avisaran con un día cuando dijeron que avisarían en abril”.

Al ser consultada por Publimetro sobre la información que no recibió para ser parte del evento, Vanessa señaló que "incluso me pareció tan increíble que volví a buscar varias veces por si había sido un error mío o que me había llegado a spam, pero nada".

Pero esta joven ilistradora no fue la única. Su colega Esteban del Pino acusa una situación similar: "A mi me sucedió exactamente lo mismo, de hecho también pensé que ese mail era un error, pero parece que la organización es peor de lo que me imaginaba, aparte de que se ven muy precarios los espacios y ni siquiera te dejan vender como emergente siendo que en eventos anteriores si se podía hacer”, escribió comentando el estado de Howl.

Los problemas con los artistas independientes fue sólo una de las deficiencias visibles que presentó la Comic Con. Meses antes del evento como tal, uno de los invitados más llamativos canceló su visita. Se trataba de Giancarlo Esposito, conocido por su papel como el narcotraficante Gus Fring en las series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”. Su ausencia debía ser suplida por la actriz Katie Leung, el primer amor de Harry Potter en la saga cinematográfica del joven mago. Pero también debió cancelar su paso por Chile.

El último as bajo la manga de Comic Con era Sir Jorah Mormont, de "Games of Thrones”, interpretado por Iain Glen… Que a dos semanas debió bajarse y ser reemplazado. Ante los reclamos, la organización del evento se negó a devolver el dinero de las entradas vendidas a aquellos fans que las habían comprado únicamente por los actores cancelados.

Por si fuera poco, durante el mismo fin de semana del evento, la actriz Afshan Azad, quien interpreta a Padma Patil en "Harry Potter" aprovechó de hacer sus descargos vía Twitter por otro problema con la organización: "Debería estar en el Comic con Chile este fin de semana pero los organizadores/promotores fueron muy poco profesionales. ¡no creo que sepan cómo hacer un espectáculo! De todos modos, ¡disfruten los que van a ir!".

Para la organización de Comic Con el evento fue todo un éxito. Al término del evento el domingo la producción del evento publicó un comunicado oficial donde el balance fue positivo. Según señalaron "se cumplió a cabalidad en todas las dimensiones posibles: cantidad de público, diversidad de la muestra, nivel de invitados, organización y un montaje que logró recibir a más de 50 mil personas".

Y aunque la asistencia fue bastante mayor a la de años anteriores, una serie de comentario de asistentes reclamaron las demoras en eventos como el de cantante Karol Sevilla de la serie "Soy Luna" que se presentó con un retraso de casi dos horas.

Al ser consultados por Publimetro por las denuncias y reclamos de los asistentes señalaron que no se iban a referir al tema.