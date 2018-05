"Y pensar que ahora tú me llevas en tus hombros": El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña en el cumpleaños de su hija Blanca

Hoy sonrío tu nombre, el nombre más bello. Hoy beso el cielo y escucho tu risa como gotas de lluvia que limpian el paisaje. Hoy hace 12 años naciste y de tus ojos nacieron arco iris. Feliz cumpleaños, mi niña. Y pensar que ahora tú me llevas en tus hombros.

