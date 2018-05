Mon Laferte es destacada en Rolling Stone y se tocó en la histórica Amoeba en Los Angeles

Mon Laferte sigue conquistando EEUU. La cantante nacional radicada en México está de gira por Norte América junto a Juanes en un tour que la ha tenido presentándose en los escenarios estadounidense más importantes.

Por ello, el pasó de la voz de "Amor completo" por EEUU no ha pasado desapercibido. La revista Rolling Stone estadounidense le dedicó un extenso reportaje en el que destacan a la nacional como una artista ecléctica que apuesta por una "mezcla embriagadora inspirada en el rockabilly, que hace referencia a las canciones de amor de Ritchie Valens, boleros clásicos, que une corazones con los grandes folcloristas latinoamericanos, y un toque de frescura jazzy a la Amy Winehouse".

En la entrevista, la viñamarina abordó sus influencias musicales, su decisiones estéticas y cómo ha enfrentado el éxito, afirmando que "la fama, la fortuna y mantener el estatus de artista" para ella, "son espejismos establecidos por la industria". "Creo que el éxito tiene que ver con lo que amas hacer", aseguró.

Chilean chanteuse @monlaferte performed for a very packed house today at Amoeba Hollywood!! Special guest @elcaloncho joined her for a duet of his song "Palmar." Mon Laferte's new album "La Trenza" is available now. 🌹🌼🌺 pic.twitter.com/nvO9c0WdbT

Amoeba Hollywood is now SOLD OUT of tickets for the @monlaferte signing today, but there is still plenty of space for the free concert at 6pm! The line for the show is forming outside on the Cahuenga side of the store. pic.twitter.com/T9ouGehWFk

— Amoeba Music (@amoebamusic) May 15, 2018