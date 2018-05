Benjamín Vicuña llama a rugir como Chewbacca en ayuda de niños y niñas

Chewbacca, el célebre amigo de Han Solo y que vuelve en estos días a las pantallas en una versión "rejuvenecida", en el filme "Han Solo, una historia de Star Wars" que se estrena en mayo, ahora tiene una legión de "imitadores". Se trata de una campaña organizada por Unicef y Disney y Lucasfilm, que pide "rugir por el cambio" en todo el mundo.

Entre quienes piden sumarse a esta iniciativa se cuenta nada menos que el actor chileno Benjamín Vicuña, quien hizo un llamado a rugir en redes sociales.

"Quiero invitarte a que compartas en tus redes sociales el mejor rugido de Chewbacca", invitó el intérprete chileno en su cuenta de Twitter.

¡Únete al camino de La Fuerza y #RugePorElCambio por los derechos de niños, niñas y adolescentes de 🇨🇱 y el 🌍! Hasta el 25 de mayo, por cada tuit, like o RT usando #RoarForChange, @starwars:Force For Change donará 1 dólar a @UNICEF 👉🏻 https://t.co/8KD7sd8Y42 pic.twitter.com/lZGb5AJiSZ — Benjamín Vicuña Luco (@benjavicunamori) 16 de mayo de 2018

"Sé parte del cambio y ruge por los derechos de los niños y las niñas", dijo.

La campaña #RugePorElCambio (#RoarForChange) está destinada a apoyar la protección de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.

Así, por cada publicación, like o share utilizando el hashtag #RoarForChange en Instagram, Facebook o Twitter, entre el 3 y el 25 de mayo de 2018, Star Wars: force for Change US donará un dólar. La meta es llegar a un millón de dólares que serán donados a Unicef para reforzar acciones de apoyo a la infancia en el planeta.

#RoarForChange / Unicef

Así que ya sabes: compite con tus amigos y sube tu mejor rugido al estilo Wookie en tus redes sociales, ¡y regálale a la infancia un gran Roar!