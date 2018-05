"Perdona nuestros pecados": La posible muerte de querido personaje dejó en vilo a televidentes

No había pasado mucho en "Perdona nuestros pecados", hasta ayer. La teleserie de Mega emitió un nuevo capítulo y en él se pueden ver algunos giros que tomarán ciertas historias. Por ejemplo, Ángela está decidida a convertirse en la madame de un elegante burdel y para eso quizás también contará con la ayuda de Carlos Möller.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención fue el que le dio fin al capítulo. La escena inicia con Augusta (Fernanda Ramírez) leyéndole una historia del terremoto a Lamberto, quien está moribuendo hace días. Luego, llega Silvia (Francisca Gavilán), y al apreciar que su esposo tenía mucha fiebre, salieron juntas de la habitación. Ahí, Lamberto se ve complicado al respirar y parece hacerlo por última vez.

Las redes sociales, en su mayoría, interpretaron que fue el fin del personaje de Andrés Velasco y así reaccionaron en Twitter:

— Paty Carlitos (@PatyCarlitos) May 17, 2018

— Nicole Jesus (@nikhoole) May 17, 2018

sin Lamberto la teleserie no será la misma porque el era el yeta que siempre le tirabamos chuchadas y nos reiamos de él… no sé… no se puede morir LAMBERTO! #LaMadame #PerdonaNuestrosPecados #Barcedes

— Juan Salvo (@Eternauta_1982) May 17, 2018