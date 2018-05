Katherine Orellana habla de su rehabilitación: "Sí se puede salir de las drogas y el alcohol"

Drogas, alcohol y violencia intrafamiliar son algunas de las situaciones que envolvieron la vida de Katherine Orellana, una de las participantes de las primeras generaciones "Rojo, fama contra fama".

Tras su participación en el show de Rafael Araneda, la cantante se vio inmiscuida en distintas situaciones, lasque incluyeron las denuncias de su pareja quien acusó de que esta lo golpeaba.

Pero hace cuatro meses, Orellana decidió dar un giro a su vida y se internó en una clínica de rehabilitación en Rancagua donde comenzó un proceso de recuperación que debiera concluir en cinco meses más.

“Sin él me hubiera costado mucho más, el amor es la base de todo”, señaló refiriéndose a Jorge Cáceres, su marido, el mismo que había sido víctima de su actitud violenta.

Más, las cosas han cambiado, según señaló al diario La Cuarta. La artista explicó que incluso otras personas se han contactado con ellas para pedirle consejos: “Hay muchas mujeres que me contactan por las redes sociales y me piden ayuda porque no se atreven a contarles a sus familias que están enfermas. Ahí es cuando yo les digo que si yo pude, ellas pueden, que sí se puede salir de las drogas y el alcohol”, afirma.

Un camino que admite difícil, pero que espera que alguna vez le sirva de lección a otras personas.

Al ser consultada por el regreso de "Rojo" a la televisión, Orellana señaló que “Si me dieran la oportunidad de volver aceptaría altiro, pero yo sé que mi imagen actual no es un referente para nadie, por eso estoy intentando reparar cosas en mi vida”.