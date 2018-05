El día en que Brad Pitt ofreció dinero en una subasta para tener una cita con Emilia Clarke

Brad Pitt le ofreció dinero a Emilia Clarke para que saliera con él. Ese es el titular que circula en redes sociales y que, si bien no miente, pareciera dejar mal parado al actor hollywoodense. Pero la verdad es que todo fue por un causa benéfica, ya que Sean Penn recaudaba fondos para Haití, y la actriz de "Game of Thrones" era parte de una particular subasta.

Ahí, Pitt también era uno de los participantes y pujó con USD 120 mil dólares para ganar una velada con Clarke y así ver juntos un capítulo del exitoso programa de la cadena HBO, pero le ganaron.

Según confesó Clarke, quien se encuentra promocionando la película "Han Solo: A Star Wars Story", otro hombre puso más dinro para cenar con ella.

"Esa fue la mejor noche de mi vida… creía que mi cabeza iba a explotar. Me puse completamente roja y no podía parar de sonreír. Fue increíble. Le escribí a todo el mundo para contárselo", dijo, añadiendo que "miré al otro lado de la habitación y él tenía su paleta levantada. Tristemente, alguien ofreció más que él y no funcionó".