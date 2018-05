Manuel García: “De Mon Laferte se puede aprender mucho...”

Cada día, con guitarra en mano, Manuel García pasaba junto a una vieja animita al final de un camino otoñal cerca de su casa en Peñalolén. Una cuestión de artista y es que preso de un sentimentalismo innato y una extraña obsesión, recuerda haber terminado escribiéndole un poema y fotografiándola por quién sabe qué motivo o razón.

“Siempre me imaginaba caminando cerca de ella en una foto o en un video porque me parecía muy linda. De pronto, sin querer, me vi con la guitarra escribiéndole una canción”, dice el músico que, efectivamente, le reza al monumento en su primer estreno del año, “Quiero algo más”, canción publicada el pasado 4 de mayo como el sencillo de un nuevo EP que verá la luz en colaboración con el prestigioso productor mexicano Manú Jalil, mano derecha y responsable del sonido de la cantante nacional Mon Laferte.

Y es que en “Quiero algo más” ya es posible distinguir aquellas sonoridades propias de la mano de Jalil. Un sonido que el mismo García admite que pretende internacionalizar su carrera romper las fronteras locales de la música.

Ya adelantaba algo el autor de “Pánico” en una entrevista con Rockaxis donde explicaba que para esta nueva entrega no quería componer sus propios arreglos y que buscaba “un disco más comunitario”.

Una meta que parece cumplida con esta primera degustación de lo que será su próxima entrega.

“Manú Jalil se portó como un hermano”, señala el cantautor a Publimetro. “Él es un genio. Fue el hombre orquesta, es muy responsable en lo que hace, tiene dominio de las áreas que maneja.

Tal como lo dice el mismo García, la decisión de trabajar con el productor de Mon Laferte no fue azarosa. El músico local explica que Jalil aporta un sonido fresco y novedoso para su música.

“Le da una luz festiva, mexicana. Desde la orgánica de los instrumentos a la melodía del estribillo -que la escribió él- finalmente termina otorgándole estos elementos fundamentales a la canción”, cuenta y añade que “es la vena que nos conecta con las tradiciones latinoamericanas a nivel más universal”.

Sin embargo, el intérprete recalca que no intenta parecerse a Laferte pues explica que cada uno tiene su propio sello: “Ella tiene sus características personales y particulares, como todo artista y uno no puede igualar a otros artistas. Lo que sí, de Mon Laferte se puede aprender mucho, en el sentido de la conexión que ella tiene con el mundo popular, una conexión genuina por las cosas que canta y las decisiones que toma”.

García dice que “se aprende los artistas con los que uno se relaciona” y en el caso de su colega radicada en México, le ha enseñado a “hacer que la música chilena sea también internacional”.

¿Y qué más internacional que la muerte? “Quiero algo más” es promocionada con una portada que luce una animita que el mismo García construyó con sus manos: una guitarra abierta con una virgen en su interior y flores funerarias.

“Está dedicada a Gonzalo Canales, uno de nuestros músicos que falleció”, cierra García, a pasos de su internacionalización.