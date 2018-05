Ian McKellen: "La mitad de Hollywood es gay"

En una entretenida entrevista para el sitio Time Out, el actor Ian McKellen abordó la discriminación que ha existido en Hollywood contra los gays, las mujeres y los afroamericanos. Reconocido mundialmente por su papel de Gandalf en la saga "El señor de los anillos", el británico aseguró que “la mitad de Hollywood es gay”.

Esto, como respuesta a la polémica decisión de no mostrar al personaje de Dumbledore joven como “explícitamente gay” en la secuela de “Fantastic Beasts and Where to Find Them”. "¿No es así? Eso es una lástima. Bueno, nadie mira a Hollywood en busca de comentarios sociales, ¿verdad?", dijo y agregó: "Los hombres gay no existen. 'Gods and Monsters' (1998), creo, fue el comienzo de Hollywood admitiendo que había personas homosexuales".

Además, aprovechó la oportunidad de criticar también el segundo plano que han tenido las mujeres y los afroamericanos en la industria del cine. "Recientemente descubrieron que había personas negras en el mundo. Hollywood ha maltratado a las mujeres de todas las formas posibles a lo largo de su historia".

Ian McKellen hizo público que es gay en 1988 y, desde entonces, ha sido un activista diligente por la igualdad de derechos.