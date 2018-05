La dura crítica de Mariela Sotomayor a la participación de Ignacio Lastra en "Vértigo"

El martes en la noche, Canal 13 sorprendió con el primer invitado para su programa "Vértigo". Ignacio Lastra reaparecerá en televisión, tras su grave accidente de transito del que resultó con el 90% de su cuerpo quemado, luego que su auto volcara y se incendiara.

Por ello, la información sorprendió a todos y el programa "Intrusos" de La Red fue a conversar con la familia del ex chico reality sobre esta decisión de ser parte del estelar conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco. Pero al llegar a su domicilio, se encontrarán con Lastra llegando a su hogar.

El programa también habló con uno de los afectado del accidente, para saber su opinión sobre su participación en "Vértigo". "Causa sentimientos encontrados, porque no ha tenido ningún contacto conmigo", dijo el joven en un despacho en directo.

Tras esto, el panel debatió la decisión de Lastra y Mariela Sotomayor fue la más dura. "La recuperación de este niño, no solo tiene que ver con su recuperación física, tiene que ver con una recuperación a nivel emocional y mental", dijo y agregó que lo más importante era "darse cuenta" para poder sanar. La panelistas criticó que "no entiendo cómo un hombre grande, con una familia detrás, no le hagan entender que está actuando de una manera muy extraña".

Además, se mostró en desacuerdo con ella actuar de Lastra con las personas que lo socorrieron y los involucrados en el accidente. "Ignacio está muy equivocado. Me parece un error, primero ir a la televisión, antes que enmendar las situaciones pendientes con las situaciones que lo ayudaron directamente", sentenció.