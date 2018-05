El emotivo testimonio de Ignacio Lastra en "Vértigo": "Estuve 10 minutos muerto y casi pierdo un brazo y una pierna"

Fue un "cagazo" que le cambió la vida, que lo endeudó hasta el último peso, pero que le permitió conocer a los ángeles de la guarda que le salvaron la vida. En su regreso a la televisión, luego del terrible accidente en auto que protagonizó y del que logró sobrevivir, con secuelas importantes, luego de que su cuerpo resultará en un 90% quemado, Ignacio Lastra entregó un emotivo testimonio en el programa "Vértigo".

"Fueron 265 días encartado en mi casa, en los que tenia que esconderme, porque había un tipo que quería filmar al monstruo. Ni siquiera al patio podía salir", comentó el ex Míster Chile en entrevista con Diana Bolocco y Martín Cárcamo.

Lastra aseguró que hoy se siente empoderado de su vida, con ganas de seguir viviendo. "Elegí Vértigo para regresar, porque trabajé contigo (Diana Bolocco). Donde hay respeto todo fluye".

Publimetro Chile Amago de incendio en "Vértigo" interrumpe rutina de Yerko Puchento El comediante debió hacer una pausa en su participación, ya que donde se sentaba el público se pudo ver una pequeña llama que fue rápidamente controlada

El ex chico reality confesó que no recuerda lo que sucedió y que sus médicos le han dicho que, progresivamente, su cerebro también sanará. "La justicia determinara si soy o no culpable. Tuve los huevos de vivir, cómo no voy a tenerlos para hacerle frente a la justicia. Yo no soy de beber, de fumar mucho".

El modelo dijo que estuvo 10 minutos clínicamente muerto, que tuvo a punto de perder una pierna y un brazo.

GENTILEZA

Mucha gente me decepcionó y ahora que lo ven recuperado "quieren volver". Sobre su ex polola Julia Fernández confirmó que había terminado. "No puedo forzar a nadie a estar conmigo, yo le deseo lo mejor a ella. Ahora mismo estoy enamorado de mi trabajo, de recuperarme".

El joven confesó que su familia fue su principal apoyo, y que este viernes lanza su programa en la red YouToube y que se llamada "Bombardero Bizarro". "Que no se nos olvide que esto le pueda pasar a cualquiera. Mis enfermeras me han dicho que era una bendición que un famoso estuviese quemado, porque hay gente pobre que le pasa esto todos los días y a nadie le importa".

Tras agradecer a los paramédicos que le salvaron la vida, recibió un afiche de Deadpool y finalmente, se colocó su máscara para despedirse de la audiciencia de "Vértigo".

Noticia en desarrollo