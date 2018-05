Robbie Williams vuelve a Chile: Entérate cuándo, dónde y el valor de las entradas

Han pasado 12 años desde la última vez de Robbie Williams en Chile. En ese entonces, el cantante británico se presentó en el Estadio Nacional causando el revuelo de sus fanáticos y dejando un show que es recordado hasta hoy.

Con su “The Heavy Entertainment Show” Tour 2018, el destacado cantante regresa a nuestro país para actuar en el Movistar Arena el próximo 5 de noviembre. Una gira mundial donde presenta su último trabajo, el undécimo de su carrera de más de 20 años de éxitos.

El disco es su primer álbum de material original desde “Take the Crown” en 2012. Esta década, además, vio concretarse la esperada reunión de Williams con Take That entre 2010 y 2012, a la que puso punto final para privilegiar su vida familiar tras el nacimiento de su primer hijo.

La venta de entradas comienza con los clientes del Banco Chile el 28 y 29 de mayo. Para todo todo Público, desde el 30 de mayo a las 11 am.

● 20% de descuento pagando con tus tarjetas del Chile, 3, 9 ó 12 cuotas sin interés. Máximo 6 entradas por cliente.

● Paga hasta un 25% del valor total con Dólares-Premio

● Hasta agotar stock de 4 mil tickets, distribuidos proporcionalmente en las localidades.

