Regresó a Vértigo cantando la canción de Coco: Volvió Yerko Puchento y contó lo que vio en el "infierno"

Un lugar donde no hay Isapres, ni colusiones, donde los invitados no cobran por asistir a programas de TV y donde no existe la envidia, pero que es muy aburrido. Así calificó el comediante Yerko Puchento su paso por el cielo, en su regreso al exitoso programa de Tele13, "Vértigo", teniendo la canción "Recuérdame" como fondo.

Ataviado como Miguelito, el protagonista de la película de Disney "Coco", Puchento describió su visita por el infierno donde embistió contra los curas pedófilos, en especial los de la arquidiósesis de Rancagua.

"El infierno es a toda raja. Hasta palta había allí". Las críticas del comediante estuvieron reiteradamente centradas en los escándalos con los curas pedófilos de la iglesia católica, tras los reportajes que hico el departamento periodístico de ese canal.

"El único carita confiable es este" y de seguido mostró un parche curita. "Pasó la escoba con los invitados", pero antes les hizo firmar una autorización a fin de salvaguardar su integridad de querellas judiciales, como la que había asomado la modelo Daniella Chávez, hace 15 días.