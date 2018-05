"Pancho" Saavedra envía sentido mensaje a trabajadores despedidos de Canal 13

Hoy es un día triste en #Canal13 y quiero expresar lo que siento . En esta foto hay un grupo de grandes amigos y compañeros que son los encargados de darle vida a #LugaresQueHablan , quiero decirles que pase lo que pase estoy con ustedes, que en este programa todos somos necesarios ,que aquí NO sobra nadie , que doy Fe que cada uno de mis compañeros pone todo su amor en lo que hace ;cada uno de ellos dan más siempre de lo que se les pide , a veces trabajan 13 o 14 Hrs simplemente para que nuestro público siga Amando Chile . Confío en Dios y en la virgen de la Tirana que nos mantendremos unidos , eso espero ❤️🇨🇱

