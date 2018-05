¿Qué tan pronto es ahora?: Morrissey vuelve a Chile en diciembre

Tres años han pasado desde la última vez que Morrissey visitó Chile. Fue durante una de las ediciones del festival Fauna Primavera donde compartió escenario con Explosions in the Sky y Mac Demarco.

Y este año sería el reencuentro del ex vocalista de The Smiths con Chile, cuya cita se culminaría en diciembre de este 2018. Aunque aún se desconoce la fecha exacta, el cantante realizaría su show en el Movistar Arena donde interpretaría los clásicos de su amplia carrera, además de las canciones de su último lanzamiento.

Y es que la fecha sería uno más de los trámites del cantante de Manchester en su gira para promocionar su más reciente disco, "Low In high school", publicado el año pasado y que ha recibido críticas mayoritariamente favorables. Un álbum en el que aborda, como es tradición, problemáticas de la sociedad y dispara contra la política y las grandes instituciones con toda la acides que lo puso en lo más alto de la música independiente.

La noticia ya venía dando vueltas desde el año pasado luego de que medios brasileños comenzaran a especular con el regreso de la voz detrás de "There is a light that never goes out".