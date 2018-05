Melina Figueroa sorprende con nuevo anuncio a través de su Instagram

Al fin llego el día en que podemos darles esta hermosa noticia de que SEREMOS PAPÁS junto al hombre de mi vida @emilianocastrovizcarra !! Pasamos un primer trimestre bien delicado y de intenso cuidado. Ya ahora todo bien gracias a Dios y por entrar al 5to mes!🤰🏼 Ha sido un proceso, al principio tuve miedo, no lo podía creer, no me imaginaba siendo mamá. Pero al pasar los días, junto a mi amor y al sentir por primera vez latir el corazón de mi bebe dentro de mi, supe que vivía la experiencia más hermosa y única que me ha tocado en la vida . Hoy puedo decir con certeza que estoy tremendamente feliz, y si pudiera retroceder el tiempo y modificar algo de lo que estoy viviendo, realmente no cambiaria absolutamente nada. La llegada de Emiliano y este hij@ que viene en camino son el mejor regalo de Dios, y soy más que bendecida de tenerlos. El amor que siento en este momento es indescriptible. Me siento más viva que nunca!! Pido a Dios que proteja a mi bebe y a mi pareja, a esta familia que estamos formando, que nos bendiga y nos de la sabiduría para ser cada día mejores padres y mejor pareja. Que en esta familia sobreabunde el amor, el respeto y la paz. Gracias a todos por los buenos deseos. . . . #tuyyo #nosotros #bebe #padres #mamafit #seremospapas #family #baby # love #lovetrue #graciaadios

