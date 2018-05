"No hay alternativa": Andrónico Luksic le responde a Twittero que le reprochó el masivo despido de trabajadores de Canal 13

El pasado viernes se confirmó que cerca de 270 trabajadores fueron despedidos de Canal 13. La medida, tomada a raíz de los problemas económicos de la señal televisiva y el posterior acuerdo con el Grupo Secuoya.

Casi 300 términos de contrato, los cuales están vinculados a servicios de producción y técnica de las áreas de operaciones, producción, prensa, ingeniería, promociones y transmisión. Por eso, no fueron pocos los rostros del canal y de otras señales los que se agolparon a redes sociales a manifestar su descontento con la decisión y mandar su apoyo a los colegas desvinculados.

Sin embargo, luego de masivo despido, faltaba la palabra de Andrónico Luksic, cabeza del grupo que controla la señal privada, quien le respondió a un twittero mediante la red social.

"300 trabajadores despedidos canal 13 ,Te haces el simpático en Twitter pero no fuiste capaz de mantener a tus trabajadores ,si una empresa no es viable para que la compraste o no tenías en que gastar el dinero don saco wuea", le recriminó una persona, a lo que el empresario respondió: