"¿Somos en verdad feministas exageradas?": La sincera reflexión de Camila Recabarren

El 85% hogares monoparentales tiene a una mujer como jefa de hogar. Ganamos -30% Sueldo. Pagamos +30% en isapre … Somos en verdad feministas exageradas ?… En vez de criticar seamos una gran fuerza para derribar esta desigualdad. #ArribaLasMujeres ❤️

A post shared by CAMILA RECABARREN (@camilarecabarrenoficial) on May 28, 2018 at 2:08pm PDT