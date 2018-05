El exitoso renacer de Ignacio Lastra de la mano de Mario Ortega

El pasado 24 de mayo, Ignacio Lastra reapareció públicamente en el programa “Vértigo” de Canal 13 para contar su verdad respecto al accidente que protagonizó el año pasado y los detalles del proceso de recuperación que ha vivido, tras resultar con cerca del 90 por ciento de su cuerpo quemado. Su participación en el estelar fue tan solo la antesala de su renacer público, aquel que vive intensamente en su cuenta de Instagram y en YouTube de la mano de “Bombarderos Bizarros”, el nuevo programa que comparte junto a su amigo Mario Ortega.

“Ignacio estaba muy expectante de retomar sus cosas. Yo estaba haciendo otros proyectos por internet y no era desconocido el tema para nosotros”, dice Ortega en conversación con Publimetro. Fue así como se motivaron y se lanzaron en esta nueva travesía que ya les ha traído buenas noticias.

Y es que, con un formato simple, compuesto por un sillón y una invitada, el espacio ha logrado cautivar al público y, a menos de una semana de su publicación, acumula casi 800 mil visitas y más de 80 mil suscriptores. Incluso, ocupa el primer lugar en tendencias de YouTube.

“Estoy contento, porque significa que las personas están interesadas en saber del caso de Ignacio y cómo está él”, comenta el ex chico reality, agregando que cree que el éxito inicial de “Bombarderos Bizarros” podría entenderse, porque “existía toda la expectativa de cómo seria el programa. Una especulación amplia de lo que se iba a mostrar, más las expectativas del contenido o el formato del mismo”.

Sin embargo, Mario Ortega cree que hay que ir educando a la audiencia en este nuevo formato, que es muy distinto a lo que se está acostumbrado a ver en televisión. “Si bien la TV te da una chance muy buena, también es todo muy restringido. No puedes ser tu mismo, hay que seguir parámetros, no como internet, que te libra y purifica los pecados”, señala. “Lo importante es que estamos abriendo una ventana hacia el futuro, porque hay mucha gente de edad que ve nuestro programa, acercamos el internet”, destaca.

Soñando en grande

“Bombarderos Bizarros” es sólo el inicio de un gran proyecto que se traen entre manos estos dos amigos. Según adelanta “Súper Mario”, la idea es crear una página web, que ya tienen casi lista, y así ir “transformándonos en una especie de medio de comunicación masivo, agencia y productora”.

Ahí irá todo el contenido fuerte, donde, además de los videos, podrán encontrar otros programas, noticias, merchandising e, incluso, poder contactarse con ellos para eventos de empresas u otro tipo de actividades. Además, no descartan tocar la temática de ayuda social en alguno de sus proyectos.

“Lo veremos. Sabemos las áreas y temáticas que queremos explotar, pero no sé si vamos a tener algo como de servicio o beneficencia, pero estamos creciendo para eso. Quizás, en el futuro, podemos ayudar de una manera más poderosa, y para eso estamos construyéndonos, fortaleciéndonos y así, ayudar a quienes nos necesitan”, cuenta.

Un amigo es una luz

Mario Ortega conoce a Ignacio Lastra desde el reality “Doble Tentación” de Mega, programa en el que forjaron una amistad que nada ni nadie ha quebrajado. Es así como “Súper Mario” se ha transformado en uno de los pilares anímicos de Lastra en su proceso post accidente, aunque él no lo sienta así.

“Los amigos tienen que estar ahí”, comenta Ortega, haciendo hincapié en que “nosotros éramos amigos de antes y no había motivo para no seguir siéndolo, así que nosotros seguimos nuestra amistad como si no hubiese pasado nada”.