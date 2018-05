La graciosa respuesta de Dua Lipa a medio que la vinculaba a jugador

El sábado pasado se jugó la final de la Champions en Kiev, Ucrania. Un partido que enfrentaba al Liverpool inglés y al Real Madrid de España. Pero antes del juego decisivo, la cantante Dua Lipa fue la encargada de animar al público presente en el estadio. Un show que muchos criticaron por la supuesta lejanía del estilo de música de la británica con los asistentes. Un prejuicio que rápidamente fue derribado con diferentes videos en redes sociales.

A post shared by DUA LIPA (@dualipa) on May 27, 2018 at 1:45pm PDT

Pero Dua Lipa no solo hizo noticia por su presentación, ya que un medio europeo llamado El periódico, replicó una nota de CNN Turquía en la que aseguraba que la voz de "IDGAF" pasó la noche con un jugador del Real Madrid. Específicamente, Marco Asensio. Según destaca el artículo, ambos fueron vistos en un céntrico hotel de la ciudad ucraniana, pese a que el equipo liderado por Zinedine Zidane ya había tomado un avión de vuelta a España.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 29, 2018