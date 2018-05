"La ordinaria muerde la mano que le da de comer": Las duras críticas de Adriana Barrientos contra Pamela Díaz

Que Pamela Díaz haya tratado de la "mala copia de Tonka Tomicic"a Carola de Moras, ex animadora del Festival de Viña, aún trae repercusiones en el mundo de la farándula.

Esta vez fue la controvertida "enemiga" de "La Fiera", Adriana Barrientos, quien se refirió al caso que dejó fuera del matinal "La Mañana de Chilevisión"a Pamela Díaz.

Y es que no es un punto menor que las protagonistas de la disputa sean compañeras de canal. "Eso es morder la mano que te da de comer", comentó Adriana al programa Instrusos de La Red.

Ordinaria

Conocida es la rivalidad entre ambas animadoras del canal, ya que ambas chocan por su forma directa y "sin pelos en la lengua"de hablar.

En esta ocasión Barrientos no dudó en calificar de "ordinaria" la actitud de Pamela. "La Carola fue súper solidaria con ella, y eso que la Pamela tiraba cosas de ella con ventilador, y qué hace la ordinaria, muerde la mano que le dio de comer".

Además agregó que ya ha tenido la misma actitud con otras personas no sólo de Chilevisión, sino que también de otros canales. "Le dan pega y después sale pelando, pero no hay canal donde no haya dejado a alguien llorando", sentenció.