Lucas Bolvarán confirma orden de alejamiento y niega acusaciones en su contra

Este lunes la ex pareja de Lucas Bolvarán hizo arder las redes sociales son una fuerte afirmación: quien se hizo conocido como el pequeño "Félix Herrera" en la familia de "Los 80" le habría agredido física y sexualmente mientras estaba embarazada.

La joven presúntamente agredida realizó la confesión a través de historias de Instagram, y por un medio parecido, Twitter, el actor se defendió de los hechos ayer.

Ante los últimos hechos, les tengo un comunicado de prensa https://t.co/9rvmlvWgwj — Lucas Bolvarán (@bolvaran_lucas) May 29, 2018

"Ante las graves acusaciones hechas en mi contra a través de una red social y dada la difusión de las mismas en medios de prensa, me veo en la obligación de hablar", parte diciendo el actor, quien continúa confirmando su relación con la joven y su quiebre hace cuatro meses.

Bolvarán asegura además que su ex pareja está embarazada en la actualidad y "aunque he intentado acercarme para mejorar nuestra relación como futuros padres, ni ella ni su familia me lo han permitido".

"Quiero dejar claro que nunca he tenido una conducta violenta con ella, ni psicológica, física ni sexualmente. Desmiento totalmente sus lamentables palabras y dado la gravedad de los hechos que se me imputan se hace necesario que las niegue de inmediato"

Justicia

Según el testimonio del actor será la justicia quien determine la veracidad de ambas partes, ya que afirma que no existe constatación de lesiones reales y todo sería culpa de la angustia tras el quiebre amoroso.

"Estoy tranquilo de mis actos y mis actitudes con ella. Tengo claro que he cometido errores como cualquier persona, pero nadie podrá pasar a llevar mis derechos y responsabilidades como padreE