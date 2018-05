Despacho de panelista enferma provoca indignación en televidentes de "Bienvenidos"

Este jueves, el matinal "Bienvenidos" de Canal 13 comenzó sin una de sus personajes más emblemáticas. Se trata de Michelle Adam, quien se ausentó del programa producto de un resfrío.

Pero a pocos minutos de comenzada la transmisión, la meteoróloga apareció en pantalla para entregar el informe del tiempo. Eso sí, lo hizo de una manera poco usual, pues se encontraba en su cama, en donde se veía muy decaída.

"Pasé muy mala noche, estaba bien enfermita. Preferí quedarme aquí en la casa, porque si no lo hago, no me voy a recuperar bien y voy a estar así muchos días", explicó a los animadores Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

Pese a su complicado estado de salud, Michelle Adam estuvo respondiendo las preguntas hechas por los televidentes a través de Twitter con el hashtag #PregúntaleAMichelle, con el que los usuarios no dudaron en expresar su molestia al ver a la meteoróloga resfriada y con una notoria voz gangosa.

Estas fueron algunas de las reacciones:

#preguntaleamichelle porfavor dejen a esa mujer descansar, que falta de respeto, está enferma!!!!. Tonka, Martin cuando ustedes están enfermos les gustaría que se fueran a meter todo el equipo a su casa y los hagan animar desde ahí???? — Ale Tov (@AleTov74) 31 de mayo de 2018

#PreguntaleAMichelle que terrible que tu empleador no te deje tener un permiso por salud!!! No sera mu ho ir ameterse a tu casa, menos mal no eran problema gastrointestinal. Yo diria que esun ABUSO LABORAL si necesitas asesoria legal avisame… — Fdo Πνευματικό Γνωστικό (@fdopsan) 31 de mayo de 2018

#preguntaleamichelle una pregunta a tu equipo, cuando la @TonkaTP ó @rubionatural esten enfermos también haran el programa desde la casa? No se supone que @michelleadamv está con licencia médica? Abusadores y descriteriados !!! 🙁 — Cleopatra (@Cleopat65653918) 31 de mayo de 2018

#preguntaleamichelle yo entiendo que están sin personal, pero ir a molestar a Michelle a su casa cuando está enferma para que dé el tiempo, no será demasiado, respeto para los trabajadores — kena (@kenamaco) 31 de mayo de 2018

Como tan vacas …cuando Tonka o el Martin se enferman igual hacen moviles desde su casa ?…. son mala clase , todo por el raiting #preguntaleamichelle — mokita (@mndara) 31 de mayo de 2018

#preguntaleamichelle paren de abusar con su trabajadora está enferma dejenla trankila donde está la inspección del trabajo q no para esto. Abusadores !!! El sindicato q se haga presente.. — chileno (@chileno2480) 31 de mayo de 2018

