La sacaron de contexto: Paty Maldonado desmintió supuesta carta en apoyo a Alvaro Corbalán

Es martes se lanzó “Las respuestas de Corbalán”, un polémico libro escrito por el ex jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán.

Durante el evento, mientras decenas de manifestantes protestaban a las afueras del hotel Crowne Plaza, al interior se realizaba una ceremonia dirigida por la esposa del ahora escritor, Silvia López, quien para darle “realce” al lanzamiento, procedió a leer una carta escrita por una cercana a la familia del ex agente: la cantante y penalista Patricia Maldonado.

“Mi querido amigo, te mando un besote súper grande y todo mi cariño. Nunca pienses que te he olvidado, eso jamás. Tu amiga ingrata, Patricia Maldonado”, decía la supuesta misiva que incluso sacó aplausos entre los asistentes.

Lo que en ese momento se desconocía es que la carta en realidad fue enviada hace 15 años atrás y fue sacada de contexto, según explicó la “Paty” al ser consultada por The Clinic. La penalista de “Mucho Gusto” aseguró que ni siquiera sabía del lanzamiento del libro por lo que quiso defender su imagen, ya que pese a ser una férrea defensora de la dictadura, esta vez se mal utilizó su nombre.

"Yo perdí el contacto con Álvaro hace muchos años. Desde que lo trasladaron a esa cárcel (Cárcel de Alta Seguridad) yo nunca más fui. No hay contacto con él, ni tiene teléfono, ni tiene nada”, aseguró al medio citado.

Además subrayó que “Casi me muero cuando leo que esto de que yo mandé una carta. Yo jamás mandé una carta para el lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán”.

Según relató, luego de enterarse de que utilizaron su nombre quiso aclarar la situación directamente con Silvia López, quien le explicó que usaron aquella nota enviada hace 15 años “para darle más realce” a la ceremonia.

“A ver, cuando yo hago las cosas doy la cara, nunca le he sacado el poto a la jeringa. Jamás. En mi vida. Y nunca se lo voy a sacar. Voy derecho por la vida, voy directo. Te guste o no, mala cueva. Esto que hicieron fue usar mi nombre en beneficio de qué (…) Si yo mando la carta, te digo sí, yo la mandé y qué. Así mismo, como te lo estoy diciendo, me parece de una falta de respeto, de una patudez, de una irresponsabilidad absoluta que te tomes el nombre de alguien para darle realce a alguna hueá. No señor, sentenció Maldonado.