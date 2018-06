"¿Y por qué no se puede ser feminista?": Mónica Rincón le enseña a Juan Antonio Coloma la diferencia entre feminismo y machismo

Esta jornada se vivió la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera en la Quinta Región. Los medios de comunicación se agolparon a la actividad y todos los canales transmitieron en vivo desde Valparaíso.

CNN Chile no fue la excepción y también estuvo en vivo en la previa de las palabras de Piñera. Ahí, la periodista Mónica Rincón entrevistó al senador UDI Juan Antonio Coloma, quien se enfrascó en una pequeña discusión con la conductora cuando esta le preguntó por las demandas del movimiento feminista universitario, que cuestionó la ausencia de respuesta de Sebastián Piñera ante la demanda por una educación no sexista.

Tenemos que “cambiar culturalmente, socialmente, legalmente, muchas normas que pueden no estar acorde a lo que necesitamos hoy día, no solamente en materia de educación, como educación no sexista. Pero eso significa ser no sexista: no ser ni machista ni feminista”, dijo el parlamentario, siendo interrumpido inmediatamente por Rincón, quien lo interpeló acaso estaba comparando machismo con feminismo.

"Estoy diciendo que no podemos ser ni una cosa ni la otra”, se defendió Coloma.

“¿Y por qué no se puede ser feminista?”, insistió la periodista, a lo que el senador aseguró que "por la misma razón que usted podría decir de por qué no puede ser machista”.

Fue en ese preciso momento en la condutora aprovechó de dar una pequeña clase al parlamentario, explicándole por qué no se pueden comparar. “Perdón que lo detenga ahí, senador, pero el machismo busca perpetuar, finalmente, la desigualdad. El feminismo, busca la igualdad entre hombres y mujeres. No entiendo por qué usted equipara el machismo con el feminismo, porque el feminismo no busca una superioridad”, expresó.

Coloma, que no se veía muy cómodo, dijo que "yo creo que lo que busca equiparar hombres y mujeres, puede ser un tema de nomenclatura, justamente, por ejemplo en materia educacional, puede darse en otros casos que sea no sexista. Esa es la verdadera igualdad, no generar la ventaja de un centro sobre otro”.

"Eso es lo que busca el feminismo, la igualdad”, aunque el gremialista respondió de vuelta que “no, eso no es feminismo. Eso es sentido común. Eso es evitar el machismo, que es completamente distinto”, sentenció Mónica Rincón.