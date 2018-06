Un héroe de verdad: Actor Benedict Cumberbatch salva a ciclista de violento ataque de cuatro hombres

La compañía de entrega de alimentos Deliveroo agradeció el sábado al actor Benedict Cumberbatch, astro de la serie televisiva “Sherlock” y superhéroe de Marvel con Doctor Strange, por haber enfrentado a varios sujetos que agredían a un ciclista de la empresa. Deliveroo elogió a Cumberbatch “por su acción heroica”.

Thank you Benedict Cumberbatch for your brave actions. Deliveroo riders are heroes – their safety is our priority and any violence against them is totally unacceptable. So on behalf of everyone at deliveroo: thank you. pic.twitter.com/NGCkQB3z7J

— Deliveroo (@Deliveroo) June 2, 2018