La nueva faceta de Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla: Comentarán el Mundial de Rusia 2018 en TV

Terminada la primera rueda del campeonato nacional, algunos equipos comienzan a reforzarse y pensar en los próximos meses de cara al final del torneo en el segundo semestre del año. Receso obligado por el Mundial de Rusia 2018, que en cuanto a transmisiones televisivas, ya tiene las primeras novedades en la pantalla abierta.

Y es que TVN ha confirmado que Jorge Valdivia (Colo Colo) y Mauricio Pinilla (Universidad de Chile) se suman al equipo conformado por Pedro Carcuro Y Gustavo Huerta para comentar los partidos de la cita mundial. Ambos son ex seleccionados que estuvieron presentes en el último Mundial al que asistió Chile: Brasil 2014.

“Estoy muy contento con este desafío, porque si hay algo que me gustaría hacer cuando termine mi carrera futbolística es estar en las comunicaciones. Y la oportunidad que me da Televisión Nacional en ese sentido es tremenda y por eso acepté. También creo que desde la experiencia mundialista, el haber jugado dos copas de este tipo, me da la capacidad de poder hablar de fútbol que es por lo que me involucré en esto. Vamos a hablar de una fiesta a nivel mundial, que en definitiva es lo que los fanáticos están esperando ver”, sostuvo Valdivia. Pinilla, por su parte, se encuentra de vacaciones.