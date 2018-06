Presentan nuevas denuncias de violación contra Harvey Weinstein

Harvey Weinstein enfrenta una nueva denuncia de violación como parte de una demanda que alega que tuvo ayuda para encubrir su conducta sexual inapropiada.

La demanda fue presentada el viernes en Nueva York por tres mujeres, una de las cuales dice que Weinstein la atacó en un hotel en Manhattan en el 2011.

Melissa Thompson dice que se reunió con Weinstein para presentarle tecnología de internet cuando éste la acorraló y la dominó por la fuerza mientras ella trataba de zafarse. Alega que entonces la retuvo y la violó.

No lo reportó a las autoridades porque temió por su seguridad y su carrera, dice la demanda: “Sabía que Weinstein podía destrozarla y que lo haría si ella se quejaba de su conducta sexual inapropiada”.

Además de Thompson, otras dos mujeres hicieron nuevas acusaciones en la querella, que busca el estatus de demanda colectiva para representar a lo que dicen ser cientos de mujeres victimizadas por Weinstein y sus facilitadores.

La demanda busca una compensación por daños no especificada así como una retribución por oportunidades de trabajo perdidas de miembros de una acción judicial colectiva y “daños devastadores” a sus carreras. Alega asociación delictiva, soborno de testigos, fraude postal y electrónico, violencia civil, supervisión negligente y retención e imposición intencional de angustia emocional.

Un abogado de Weinstein no respondió de inmediato una solicitud de comentarios. Weinstein ha rechazado cualquier acusación de sexo no consensual.

La demanda fue presentada una semana después de que Weinstein fuera arrestado bajo cargos de violación y actos sexuales criminales en el estado de Nueva York. Weinstein fue liberado con bajo una fianza de 1 millón de dólares y debe usar un brazalete de monitoreo electrónico.

“Harvey Weinstein habrá sido esposado por su ataque a dos mujeres, pero estamos trabajando para ver un día de justicia para las cientos de mujeres que fueron explotadas por gratificación sexual de Weinstein y silenciadas por su banda de conspiradores”, dijo Elizabeth Fegan, una abogada que trabajó en la demanda del viernes.

En un comunicado, Thompson dijo que fue referida al bufete de abogados de Ben Brafman luego que las acusaciones de docenas de mujeres encabezaron titulares a finales del año pasado. Brafman, quien representa a Weinstein en su caso penal, dijo en un comunicado el viernes que su firma nunca ha representado a Thompson y que él nunca se reunió con ella ni con las otras mujeres identificadas en la demanda.

Caitlin Dulany, una segunda demandante, fue sexualmente abusada, golpeada, amenazada y retenida en el cuarto de hotel de Weinstein durante el Festival de Cine de Cannes en 1996, dice la querella. Y que Larissa Gomes, la tercera demandante, acudió a discutir oportunidades laborales en el cine pero terminó atrapada en el cuarto de hotel de Weinstein, amenazada, maltratada y atacada.

A través de su bufete, Thompson dijo que se sentía cómoda de que la identificaran públicamente. The Associated Press no suele nombrar a presuntas víctimas de violencia sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente.